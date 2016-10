Stuttgarter Zeitung: zu den Vorkehrungen gegen eine Immobilienblase

Stuttgart (ots) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) überzieht mit seinem jüngsten Plan, der Notmaßnahmen gegen künftige Spekulationsblasen auf den Immobilienmärkten vorsieht. Die Kreditvergabe in Deutschland ist nicht mit der früheren Kasinomentalität in den Vereinigten Staaten und Spanien zu vergleichen. Wer in der jüngsten Zeit ein Hypothekendarlehen aufgenommen hat, kann davon ein Lied singen. Um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, muss der Bankkunde nicht selten Dutzende von Nachweisen einreichen. Das führt inzwischen zu einer Komplexität, die kaum noch zu vermitteln ist. Der Gesetzgeber sollte daher nicht in Monatsabständen die Rahmenbedingungen ändern.

