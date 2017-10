Mitteldeutsche Zeitung: zur Türkei

Halle (ots) - Es ist daher sehr gut nachvollziehbar, wenn jetzt die Stimmen noch lauter werden, sofort die EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei zu beenden. Die Gründe dafür sind zahlreich und auch richtig - falsch wäre es trotzdem. Denn es spielte dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan direkt in die Hände, es würde ihn stärker machen und seine Autokratie weiter festigen. Es wäre genau das, was er möchte: Dass Deutschland das Band durchschneidet - und nicht er selbst. Die Verantwortung läge dann bei anderen. Dies würde aber auch die Millionen von Türken treffen, die demokratisch denkenden Europäer, die Jungen - und auch die, die gegen das Verfassungsreferendum in der Türkei gestimmt haben.

