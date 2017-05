Mitteldeutsche Zeitung: Extremismus Verein: Gewaltbereite Neonazis reisen von Demo zu Demo

Halle (ots) - Der Verein "Miteinander" geht davon aus, dass es ein Netzwerk von gewaltbereiten Neonazis gibt, dessen Mitglieder quer durch Deutschland von Demo zu Demo reisen - quasi ein rechtsextremer Wanderzirkus. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Mittwoch-Ausgabe). "Das sind gewaltbereite Dauer-Demonstranten", sagte Torsten Hahnel, Mitarbeiter der Arbeitsstelle Rechtsextremismus des Vereins. Sicherheitskreise bestätigen diese Darstellung. Das Potenzial schätzt Hahnel auf mehrere hundert Personen. Dazu gehören nach seiner Einschätzung auch die Rechtsextremisten, die am 1. Mai auf der Rückfahrt von einer Kundgebung in Halle anschließend in Apolda Polizisten attackierten. Bis zu 150 zum Teil Vermummte zündeten Böller und bewarfen Beamte mit Steinen und Flaschen. 103 Personen wurden vorläufig festgenommen. In Halle hatten mutmaßliche Rechtsextremisten am Rande einer Neonazi-Demo zuvor eine Gruppe junger Leute überfallen.

