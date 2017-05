Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Streit um Seilbahnprojekt in Schierke: Skeptische Grüne sehen sich bestätigt

Halle (ots) - Magdeburg. Sachsen-Anhalts Grüne sehen sich nach jüngsten Enthüllungen zum umstrittenen Seilbahn-Bau in Schierke (Harz) in ihrer Skepsis bestätigt. Einige Akteure müssten "endlich überdenken, wem sie hier den Schwarzen Peter zuschieben", sagte Fraktionschefin Cornelia Lüddemann der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Montagausgabe). Hintergrund ist ein koalitionsinterner Konflikt um die umstrittene Investition, in dem CDU und SPD die Grünen zuletzt als Blockierer dargestellt hatten. Am Freitag war jedoch bekannt geworden, dass auch schon das CDU-geführte Umweltministerium im Jahr 2015 rechtliche Bedenken an dem Bau geäußert hatte. Das Tourismusprojekt ist auf einem Gebiet geplant, in dem geschützte Moorwälder liegen.

Lüddemann wies zudem Kritik aus der SPD an Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) zurück. Der Harzer SPD-Abgeordnete Andreas Steppuhn hatte die Ministerin öffentlich attackiert. Lüddemann sagte, "alle Fakten, die wir in den vergangenen Monaten zum Seilbahnprojekt erhalten haben, stützen unsere These: Es scheint nicht mit EU-Recht vereinbar zu sein". Möglicherweise sähen nun einige Protagonisten vor Ort ihre Felle davonschwimmen. "Ich erwarte aber auch, dass die Parteien jetzt auf ihre Leute einwirken, um die Debatte wieder zu versachlichen", sagte Lüddemann.

