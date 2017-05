Mitteldeutsche Zeitung: zu Bundeswehr

Halle (ots) - Von der Leyen habe auf das Problem Rechtsextremismus in der Bundeswehr zu spät reagiert. Die Innere Führung, die sie jetzt so wichtig findet und reformieren will, habe sie über Jahre überhaupt nicht interessiert. Wer all das konstatiert, müsste eigentlich eine Rücktrittsforderung anschließen. Darauf aber verzichten alle Seiten ganz explizit. Die SPD hat als Koalitionspartner der CDU eine Beißhemmung. Grüne und Linkspartei beteuern, die Sachaufklärung müsse im Vordergrund stehen. Das klingt möglicherweise ehrenwerter als es ist.

