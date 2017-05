Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Lehrermangel: Experten-Kommission berät bis Sommer über Bedarf

Halle (ots) - Eine Lösung des Lehrermangels in Sachsen-Anhalt verzögert sich weiter. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Mittwochausgabe). Bildungs- und Wissenschaftsministerium räumen zwar ein, dass mehr Lehrer gebraucht werden. Sprecher der Ministerium sagten der Zeitung, es zeichne sich ab, "dass es für eine gewisse Zeit einen zusätzlichen Ausbildungsbedarf gibt". Jedoch seien "Umfang und Dauer bislang noch nicht ermittelt worden". Dies soll eine Expertenkommission erledigen, die im Dezember 2016 gegründet wurde und bis zum Sommer einen Zwischenbericht vorlegen will. "Sobald belastbare Bedarfszahlen" vorliegen, so das für die Lehrerausbildung zuständige Wissenschaftsministerium, werde man "im Interesse des Landes und der Studierenden gemeinsam mit der Universität Halle die Kapazität vorübergehend erhöhen". Es sei "unverantwortlich, ohne genaue Zielzahlen auszubilden", so der Ministeriumssprecher.

