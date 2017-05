Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen/Sport RB bringt der Region Millionen ein

Halle (ots) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig ist bereits in seiner ersten Erstliga-Saison ein enorm wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region geworden. Nach Schätzungen des Leipziger Ökonomen Henning Zülch von der HHL geben die Fans in dieser Saison rings um die Spiele 38 Millionen Euro aus. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitagausgabe). Hintergrund ist der enorme Zuschauer-Zulauf. 705.000 Fans werden am Saisonende die 17 Heimspiele besucht haben - 232.000 mehr als in der Zweitliga-Saison davor. Allein die Stadt Leipzig nimmt durch den Klub etwa 6,7 Millionen Euro im Jahr ein. Touristen bringen 4,75 Millionen Euro. Inzwischen hat RBL 389 Angestellte insgesamt - nur 93 davon sind sportliche Akteure.

