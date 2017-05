Mitteldeutsche Zeitung: Wirtschaft/Sachsen Leipzig ist deutsche IT-Hochburg geworden

Halle (ots) - Leipzig ist in den vergangenen zehn Jahren zu einer Hochburg deutscher IT-Unternehmen geworden. Fast ein Drittel (29,5 Prozent) der Bürofläche in der sächsischen Messestadt wird von Firmen aus der Informations- und Kommunikationsbranche belegt, ergab der Deutschlandreport des Immobiliendienstleisters BNP Paribas Real Estate. "Das ist deutscher Rekord", sagt BNP-Geschäftsführer Stefan Sachse der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Freitagausgabe) In Berlin liegt der IT-Anteil im Büromarkt bei 16,4 Prozent, in Hamburg bei acht.

In Leipzig haben sich unter anderem Niederlassungen von Internet-Firmen wie Check24, Trivago oder Mercateo angesiedelt. Als Gründe werden die im Vergleich mit anderen deutschen Großstädten niedrigen Büromieten und die jährlich hohe Zahl von Informatik- und Technik-Absolventen mehrerer Hochschulen genannt.

