Mitteldeutsche Zeitung: zu Brexit

Halle (ots) - Frau May sollte nicht so wehleidig sein. Sie dürfte wissen, dass es zum Ritual von Verhandlungen gehört, vor dem eigentlichen Gesprächsbeginn die Backen aufzublasen. Das gilt für die EU wie für die Briten selbst. Der Brexit wird kein Spaziergang und auch kein Vergnügen. Auch wenn viele das noch nicht verstanden haben. Ob Theresa May zu jenen gehört, die sich der Aufgabe bewusst sind, sei einmal dahingestellt. Ihre Behauptung, die Europäer wollten sich in den Wahlkampf einmischen, zeigt, wie dünnhäutig die Regierungschefin ist. Zur Erinnerung: Zu Verhandlungen gehören immer mindestens zwei Parteien. Und jede darf Erwartungen und Grundsätze formulieren.

