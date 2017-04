Mitteldeutsche Zeitung: zu Europa und dem Brexit

Halle (ots) - Großbritannien wird zum Drittland. Aber es wird alles daran setzen, so weit wie möglich mit der Europäischen Union verbunden zu bleiben. Andernfalls drohen dem Land der wirtschaftliche Niedergang und politische Bedeutungslosigkeit. Auch die Rest-EU hat ein vitales Interesse an engen Beziehungen. Europa verdankt Großbritannien sehr viel. Und die EU braucht die Insel auch in Zukunft als Markt, als gleichgesinnten politischen Akteur und als Verbündeten. Ratspräsident Tusk sagte unlängst zu Recht, es gehe nicht darum, Großbritannien in den Verhandlungen zu bestrafen. Der Brexit an sich sei für die Briten schon strafend genug. Und so ist zu erwarten, dass der bevorstehende Prozess nicht nur Großbritannien, sondern auch die Gemeinschaft von Grund auf verändern wird.

