Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Wirtschaft Flughafen-Vorstand vor Abflug?

Halle (ots) - Nach Informationen der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe) steht der langjährige Vorstand Markus Kopp vor seinem Abschied von der Mitteldeutschen Flughafen AG. Demzufolge soll sich für Kopp eine neue Perspektive beim Luftfrachtunternehmen Aerologic eröffnen. Die Gesellschaft sitzt in Schkeuditz, unterhält Basen auf den Flughäfen Leipzig/Halle und Frankfurt (Main). Sie ist ein 2007 gegründetes Joint Venture von der Post-Tochter DHL und Lufthansa Cargo, spezialisiert auf Langstreckenflüge nach Asien und in die USA und beschäftigt rund 250 Mitarbeiter. Obwohl die Personalie unter Insidern ein Thema ist, hält sich die Flughafen AG bedeckt. Auf Anfrage der Zeitung am Dienstag erklärte ein Flughafensprecher, dass man zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Auskunft erteile. Spekulationen um Kopp gibt es nicht das erste Mal. Der Mann, der die Entwicklung des Flughafens Leipzig/Halle über viele Jahre führend voran getrieben hat, gilt bereits seit geraumer Zeit nicht mehr als unangefochten. So hatte der Aufsichtsrat 2015 die Erweiterung des AG-Vorstandes beschlossen. Neuer Vorstandssprecher wurde damals Johannes Jähn. Kopp, bis dahin Alleinvorstand, sollte sich fortan auf die Geschäftsbereiche Marketing und Vertrieb konzentrieren.

