Mitteldeutsche Zeitung: zum Bundespräsidenten

Halle (ots) - Frank-Walter Steinmeier übernimmt das Amt in einer Zeit, in der die SPD mit Martin Schulz an der Spitze im Aufwind ist und sich das Land auf die Bundestagswahl vorbereitet. Verständlich, dass nun einige der politischen Kontrahenten unruhig werden. Dennoch, der neue Bundespräsident wird sicherlich nicht der Versuchung erliegen, der SPD Vorteile im Wahlkampf zu verschaffen. Denn das wäre schädlich für sein Amt, das Ansehen der Politik und die Demokratie. Frank-Walter Steinmeier weiß das.

