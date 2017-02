Mitteldeutsche Zeitung: zur Gauck-Bilanz

Halle (ots) - Joachim Gauck war auch deshalb ein so starker Präsident, weil er eingelöst hat, was manche Vorgänger nur ankündigten: Er war durchaus unbequem. Er hat sich für ein größeres militärisches Engagement Deutschlands in den Konflikten der Welt stark gemacht, wohl wissend, dass dies alles andere als populär in der Bevölkerung ist und sich auch gute Argumente dagegen finden lassen. Darüber hat er gern gestritten. Manche haben ihm vorgeworfen, er habe sich zu wenig mit der mangelnden sozialen Gerechtigkeit im Land beschäftigt. Dazu finden sich zwar immer wieder Aussagen in seinen Reden - aber sie sind vielleicht nicht ganz so dringlich ausgefallen, wie die Passagen über Freiheit und Verantwortung.

