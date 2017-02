Mitteldeutsche Zeitung: zu Gabriels USA-Besuch

Halle (ots) - Es erstaunt nicht weiter, dass der eben erst ins Außenamt gewechselte Sigmar Gabriel ein harmonisches Treffen mit seinem nicht minder unerfahrenen Amtskollegen aus der Trump-Regierung hatte. Die Rolle von Gabriel und Tillerson aber wird sein, die Bande derart zu knüpfen, dass die Stimme der politischen Vernunft auch in Zukunft noch durchzuringen vermag. So ist es schon fast beruhigend, dass Tillerson mit Blick auf das Verhältnis der USA zu China auf die Einhaltung von Handelsabkommen dringt. Es gibt sie also, internationale Abkommen und Verträge - vor dem Hintergrund des Aktionismus' eines Donald Trump ist das schon fast eine sensationelle politische Entdeckung.

Pressekontakt:

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell