Mitteldeutsche Zeitung: zu Rechtspopulisten

Halle (ots) - AfD-Chefin Frauke Petry verortet sich selbst so gern im liberal-konservativen Lager. Sie schien, mit Blick auf die Bundestagswahlen in diesem Jahr, sogar Kreide gefressen zu haben. Am Wochenende hat sie sich ganz öffentlichkeitswirksam in eine Reihe gestellt mit Marine Le Pen vom französischen Front National und Geert Wilders von der niederländischen Partij voor de Vrijheid, die beide sehr offen fremdenfeindliche Positionen vertreten. Petry hat die AfD - für alle Welt zu sehen - an die Seite der Rechtsextremen platziert. Vielen Dank, Frau Petry, dass Sie den Menschen noch rechtzeitig vor der Bundestagswahl die Augen geöffnet haben!

