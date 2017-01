Mitteldeutsche Zeitung: Landeshaushalt Minister will aus Überschuss nur 20 Millionen investieren

Halle (ots) - Sachsen-Anhalts Finanzminister André Schröder (CDU) will vom 350 Millionen Euro hohen Haushaltsüberschuss des Jahres 2016 maximal 20 Millionen Euro in zusätzliche Investitionen stecken. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstag-Ausgabe). Eine höhere Entnahme aus den Rücklagen könne sich das Land nicht erlauben, sagte Schröder dem Blatt. Hintergrund ist, dass die Vorhaben der Landesregierung für 2017 und 2018 bislang nicht vollständig finanziert waren. Auch müsse sich das Land gegen Risiken absichern. "Mehr als 20 Millionen Euro können wir nicht entnehmen, weil wir sonst die Bundeszuschüsse zur Haushaltskonsolidierung gefährden", sagt der Finanzminister.

