Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Wirtschaft Handelskammer fordert mehr Geld für Städte in Sachsen-Anhalt

Halle (ots) - Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle-Dessau fordert mehr Landesförderung für die Kommunen in Sachsen-Anhalt. "Zwei Drittel aller öffentlichen Investitionen werden von Kommunen getätigt, doch hier braucht's mehr Mittel und mehr Freiheit", sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Brockmeier der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Dienstagausgabe). Angesichts der Niedrigzinsen "könnte die Kommunalaufsicht den Kommunen mehr Spielraum bei der Kreditaufnahme für Investitionen gewähren", so Brockmeier weiter. Ertüchtigung und Neubau von Straßen, Brücken und Kabelnetzen kurbelten nicht nur unmittelbar die Wirtschaft an, "sondern steigern auch langfristig das Wirtschaftspotenzial einer Region".

IHK-Präsidentin Carola Schaar betonte den Wert der Industrieförderung für das Land. "Um es zugespitzt zu sagen: Wir können nicht davon leben, dass wir uns alle gegenseitig die Haare schneiden. Eine industrielle Basis ist schon wichtig. Wir haben in anderen Ländern wie Großbritannien, Frankreich oder auch den USA gesehen, welche Probleme mit einer Deindustrialisierung verbunden sein können. Nicht zufällig steuert man dort vorsichtig wieder um", sagte Schaar dem Blatt.

Pressekontakt:

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell