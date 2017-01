Mitteldeutsche Zeitung: zur blutigen Silvesterbilanz

Halle (ots) - Dass das Zünden der verbotenen Böller zur Tradition geworden ist, ist beunruhigend. Es müssen fast ausschließlich Jugendliche und Männer bis 40 Jahren in die Klinik. Noch bitterer ist, dass Unbeteiligte in die riskanten Böller-Experimente verstrickt werden. Und sie haben eine neue Qualität bekommen, weil Knaller aus Russland die 50-fache Sprengkraft polnischer Modelle haben. Aber was nun? Sollen Polizisten sich am Silvesterabend von allen Feiernden die Knaller zeigen lassen? Die frustrierende Wahrheit ist: Die Behörden werden die illegale Böllerei in der vielerorts chaotischen Silvesternacht nicht wirklich verhindern können.

