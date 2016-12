Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Berateraffäre AfD feuert ihren Privatdetektiv

Halle (ots) - Die AfD-Landtagsfraktion hat sich von einem Privatdetektiv getrennt, mit dem sie Licht in die Berateraffäre des Finanzministeriums bringen wollte. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitagausgabe) Der Geschasste ist eine schillernde Figur: Burker-Wieland Jüngling war von 1998 bis 2002 SPD-Landtagsabgeordneter, später kandidierte er für eine Wählervereinigung, noch später für die FDP. Seine Tätigkeit für die AfD-Fraktion im Landtag endet nun nach wenigen Wochen. "Ich bin nicht länger als Berater beauftragt", bestätigte er der MZ. Aus der AfD hieß es auf Nachfrage, man habe erst während der Zusammenarbeit festgestellt, dass Jüngling kein Volljurist sei. Neuer Berater der AfD-Fraktion ist der Weißenfelser Bodo Walther. Er arbeitet in einer Leipziger Anwaltskanzlei.

