Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Korruptionsaffäre Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd setzt Sonderermittler ein

Halle (ots) - Die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd hat zwei Sonderermittler beauftragt, die schweren Korruptions-Vorwürfe gegen Beamte aus den eigenen Reihen aufzuklären. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Samstagausgabe). Die internen Untersuchungen richten sich gegen zehn Personen, sechs von ihnen sind noch aktiv im Polizeidienst, zum Teil an verantwortlicher Position. Polizeipräsidentin Christiane Bergmann hat im Gespräch mit der MZ Aufklärung und Transparenz versprochen. Dennoch stünden die Ermittlungen erst am Anfang. Es geht um den Aufenthalt von Polizisten in einer VIP-Loge der Veltins Arena. Polizisten haben dort ab 2009 Bundesligaspiele des FC Schalke 04 besucht. Geprüft wird nun, wie oft die Beamten in Gelsenkirchen waren und wer die Reisen dorthin sowie andere Kosten wie Übernachtung und Tickets übernommen hat. In Sachsen-Anhalt ist Polizisten die Annahme von Geschenken oder Belohnungen untersagt. Der Verdacht gegen die Polizisten steht in Zusammenhang mit dem abberufenen Geschäftsführer der Stadtwerke Zeitz. Er soll die Reisen möglich gemacht haben. Gegen Andreas Huke ermittelt die Staatsanwaltschaft Halle wegen des Verdachts der Untreue. Huke selbst hat die Vorwürfe zurückgewiesen und klagt gegen seine Kündigung.

Die Korruptionsermittlungen in dieser Größenordnung sind laut Polizeipräsidentin Bergmann in ihrer Behörde einmalig. "In diesem Umfang ist mir das so nicht bekannt. Das ist sehr besonders. Und ich will auch nicht verhehlen, dass das für unsere Behörde sehr belastend ist", so Bergmann gegenüber der MZ.

