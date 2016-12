Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Formfehler bei der Landtagswahl?

Halle (ots) - Bei der Landtagswahl 2016 in Sachsen-Anhalt am 13. März soll es im Wahlkreis Zeitz Formfehler gegeben haben. FDP-Kandidat Karsten Gröger hätte nicht auf dem Wahlzettle stehen dürfen, da er möglicherweise nicht die nötige Anzahl von Unterstützer-Unterschriften hatte. Der Vorsitzender des Wahlprüfungsausschusses, Detlef Gürth, bestätigte der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Dienstagausgabe), dass die Landeswahlleiterin mit der Prüfung der neuen Hinweise beauftragt werden soll. 100 Signaturen sind nötig, um bei der Landtagswahl als Direktkandidat anzutreten. Zwar hatte Gröger 101 Unterschriften eingereicht, doch nicht alle Unterzeichner sollen seinerzeit im Wahlkreis gelebt haben. Ohne Gröger hätte sich das Stimmenverhältnis im Wahlkreis Zeitz womöglich entscheidend verschoben. André Poggenburg (AfD) hatte mit nur 719 Erststimmen äußert knapp vor CDU-Mann Arnd Czapek gewonnen.

