Mitteldeutsche Zeitung: zu Föderalismus

Halle (ots) - Auch die Länder haben ihren Teil dazu beigetragen, dass die Alleinerziehenden wieder einmal zu kurz kommen. Sie stellten die Systemfrage. Experten sprechen von vielen "Frustfällen": Wenn Hartz-IV-Empfänger den Vorschuss von der Kommune bekommen, kürzt ihnen das Jobcenter die Grundsicherung um diesen Betrag. Nun hat die Familienministerin eine Zwischenlösung angeboten - eine Konzentration auf die Fälle, bei denen am Ende tatsächlich mehr Geld heraus kommt. Es ist unverständlich, dass die Länder das ablehnten. So richtig es ist, eine unbürokratische, fair finanzierte Lösung zu finden, so falsch ist es, Alleinerziehenden weiter warten zu lassen.

