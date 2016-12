Mitteldeutsche Zeitung: zu digitaler Bildung

Halle (ots) - Dass möglichst alle Lehrer digital gebildet werden, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Die "digital natives", also die in die digitale Welt Hineingeborenen, sollten nicht von "digital naives", also von in diesen Fragen überforderten Lehrern unterrichtet werden. Allein: Alle diese Erkenntnisse hätten die Länder schon lange in ein Strategiepapier fassen können - und dann vor allem danach handeln müssen. Umso wichtiger wäre es, dass Bund und Länder sich tatsächlich bald auf einen Digitalpakt verständigen, um alle Schulen mit schnellem Netz zu versorgen.

