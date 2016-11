Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Krankenhäuser unter Druck: Ministerin Grimm-Benne kritisiert "Wettrüsten"

Halle (ots) - Sachsen-Anhalts Krankenhäuser müssen sich auf einen Systemwechsel einstellen. Das Prinzip, nach dem jedes Krankenhaus jede Leistung anbieten und abrechnen kann, sei nicht länger finanzierbar, sagte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD). Mit einem neuen Gesetz will sie Druck auf die Träger ausüben, bestimmte Abteilungen oder Standorte aufzugeben. "Das Wettrüsten der Krankenhäuser klappt einfach nicht mehr", sagte Grimm-Benne der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Freitagausgabe). Nicht rütteln möchte die Ministerin an der Zahl von 48 Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt. Zuletzt hatte die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina vorgeschlagen, nach dem Vorbild von Dänemark nur einige wenige Großkliniken zu errichten. "Wir werden einen anderen Weg gehen", kündigte Petra Grimm-Benne an.

Pressekontakt:

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell