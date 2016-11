Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Affäre um Gutachten nimmt kein Ende

Halle (ots) - Die Aufarbeitung der Berateraffäre wird zum Fall für die Justiz. Wie die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung in ihrer Donnerstagausgabe berichtet, hat der AfD-Landtagsabgeordnete Robert Farle nach einem weiteren neu aufgetauchten Vertrag des Finanzministeriums wegen Untreue Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Den gleichen Schritt erwägt auch das CDU-geführte Finanzministerium. Das Ressort hatte unter dem damaligen Minister Jens Bullerjahn (SPD) 80 000 Euro an die Beratungsfirma ISW in Halle gezahlt. Zuständig für das Geschäft war der heutige Wirtschaftsminister Jörg Felgner (SPD).

