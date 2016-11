Mitteldeutsche Zeitung: zum NSU

Halle (ots) - Es geht schon längst nicht mehr um die Frage, ob das Agieren der Sicherheitsbehörden im Zusammenhang mit der Aufklärung der NSU-Verbrechen als skandalöse Anhäufung unprofessioneller Fehler oder als "gezielte Sabotage" (Thüringer NSU-Untersuchungsbericht) anzusehen ist. Worum es geht, hat Amnesty International als den Verdacht eines "institutionellen Rassismus" in den Strafverfolgungsbehörden bezeichnet, eines Rassismus, der Opfer rassistischer Verbrecher stets zunächst wie Täter behandelt, eines Rassismus, der alle möglichen Tatmotive für an Ausländern begangene Verbrechen in Betracht zieht, nur nicht den Rassismus.

