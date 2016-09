Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Innenpolitik Gutachten-Affäre: Haseloff hält an Minister fest

Halle (ots) - In der Gutachten-Affäre hält Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) an Landes-Wirtschaftsminister Jörg Felgner (SPD) fest. "Ich habe derzeit keine Veranlassung, Herrn Felgner zu entlassen oder kein Vertrauen zu ihm zu haben", sagte Haseloff der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstagausgabe). Haseloff wies Vorwürfe zurück, seine Regierung wolle verhindern, dass Unregelmäßigkeiten ans Licht kommen. "Das ist Unsinn. Wir wollen nichts verdecken", sagte Haseloff dem Blatt. Im Gegenteil sei die Regierungskoalition aus CDU, SPD und Grünen um Aufklärung bemüht und wolle deshalb eine gründliche Klärung in einem Untersuchungsausschuss. "Deshalb wollen wir ja in einem Untersuchungsausschuss auch nicht nur eine selektive Aufklärung in einem Fall aus einem Ministerium, sondern eine Klärung von Grunde auf. Das Thema muss jetzt insgesamt abgeräumt werden. Wir wollen Klarheit", sagte Haseloff.

