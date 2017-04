Lausitzer Rundschau: Was passt und was nicht passt Zur Bedeutung von Sportveranstaltungen für die regionale Wirtschaft

Cottbus (ots) - Die Umfrage der RUNDSCHAU ist nicht repräsentativ. Die übereinstimmende Meinung bei Touristikern, im Gast- und Beherbergungsgewerbe oder unter Kahnfährleuten zum Spreewaldmarathon überzeugt dennoch: Wenn es dieses Event nicht gäbe, müsste man es erfinden. Denn nicht erst zur 15. Auflage wird dem Freizeitsportknüller in Burg, Lübben, Lübbenau und Straupitz ein Werbeeffekt für die einmalige Lagunenlandschaft zugesprochen, der in einer Reihe mit dem Spreewaldkrimi steht. Dass die Schar der Läufer, Radsportler, Skater, Paddler und Walker zudem die Kassen der regionalen Wirtschaft klingeln lässt, ist unbenommen. Und: Der Spreewaldmarathon will weiter wachsen. Wie dazu ein angekündigter Rückzug der Stadt Lübben passt, von dem Cheforganisator Hans-Joachim Weidner spricht, ist unerklärlich. Das passt eben nicht und gehört schnell aufgeklärt.

