Lausitzer Rundschau: Die beste Werbung für die Region Zu einer Studie über Handel und Gastronomie in Cottbus

Cottbus (ots) - Der Lausitzer ist manchmal gar so schnell, wenn es darum geht, das eigene Licht unter den Scheffel zu stellen. Zu beklagen, wo wieder mal die sprichwörtliche "Säge klemmt", fällt leicht. Und die Schuldigen sind dann auch meist schnell ausgemacht. Klar, oft sind es gerade Unzufriedenheit und Kritik, die etwas in Bewegung bringen und manches verbessern. Genauso schnell übersehen werden dabei aber manchmal die Dinge, auf die wir richtig stolz sein können, ja, die andere gar ein bisschen neidisch auf uns gucken lassen. Bei einer deutschlandweiten Kundenbewertung hat die Cottbuser Innenstadt in Sachen Gastronomie und Dienstleistung Bestnoten erreicht. Hut ab! Die Cottbuser Händler und Gastwirte machen damit auf ihre Weise die beste Werbung nicht nur für sich, sondern für eine ganze Region, die sich in den kommenden Jahrzehnten wirtschaftlich neu erfinden muss.

