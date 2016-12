Lausitzer Rundschau: Interessante Nebelkerze Zur Kreisgebietsreform in Brandenburg

Cottbus (ots) - Es ist eine Art verfrühte Silvesterrakete, die der Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Schulze von der CDU gezündet hat. Im Cottbuser Lokalfernsehen geheimniste er über angebliche Pläne der Brandenburger Landesregierung. Demnach soll der Uni-Standort in Senftenberg geschlossen werden und die Stadt am See zum Ausgleich dafür den Sitz der Verwaltung für einen künftigen Lausitzkreis bekommen. Schulze ist ein schlauer Fuchs. Mit der - zumindest bisher - haltlosen Spekulation hat er zwei hochemotionale Lausitz-Themen listig verknüpft. Da ist einerseits die vielerorts verhasste Kreisreform und andrerseits die heftig kritisierte Fusion der Cottbuser Uni mit der alten Fachhochschule Lausitz. Wer sich mit den nicht vorhandenen Zusammenhängen nicht weiter beschäftigt, findet das alles "großen Mist". Thematisch so eingestimmt, setzt fast jeder auch ganz schnell seine Unterschrift unter die Volksinitiative gegen die geplante Kreisgebietsreform. Die Initiative hat die CDU mit initiiert. Unter diesem Gesichtspunkt ist Schulzes verfrühte Silvesterrakete eher eine Nebelkerze als ein erhellender Knaller.

