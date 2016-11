Kate Hudson (37) in COSMOPOLITAN: "Ich habe alles auf einmal gemacht: Karriere, Kinder, Ehe."

COSMOPOLITAN-Cover Ausgabe 12/2016. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/45267 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Bauer Media Group, Cosmopolitan/COSMOPOLITAN" Bild-Infos Download

München (ots) - Kate Hudson (37) hat in ihrem Leben schon viel erreicht. Sie gewann einen Oscar, hat zwei Kinder und gründete ihr eigenes Sportklamottenlabel "Fabletics". Seit Langem spielt sie nun mal wieder in einem Kinofilm. Das Drama "Deepwater Horizon" handelt von der Katastrophe auf der gleichnamigen Ölbohrplattform. Im Interview mit COSMOPOLITAN (EVT 10.11.) spricht die Schauspielerin über ihre Familie, ihre Karriere und was sie vom Leben gelernt hat. So erzählt die 37-Jährige, was in ihrem Leben anders verlaufen ist, als bei manch anderen. "Irgendwie ist alles in meinem Leben schnell und früh passiert. Als ich die Rolle in "Almost Famous" bekam, war ich gerade mal 19. (...) On top war ich plötzlich schwanger und verheiratet. Viele toben sich in den Zwanzigern aus, um dann später ihre Kinder zu bekommen. Ich habe alles auf einmal gemacht: Karriere, Kinder, Ehe. Das war so spannend - und für mich auch richtig."

Doch gerade weil sie ihre Kinder so früh bekommen hat, lebt sie ihr Leben nun viel entspannter, verrät die Blondine. "Jetzt bin ich 37, also eindeutig erwachsen, fühle mich aber immer noch jung. Da ich schon so viel erlebt habe, spüre ich keinerlei Druck mehr und kann mich dadurch völlig entspannt meiner Familie widmen. Ehrlich gesagt, bin ich am liebsten zu Hause und tobe mit meinen Jungs." So hat sie auch ein einfaches Rezept für ein zufriedenes Leben und verrät, warum sie nichts in ihrem Leben bereut. "Ich habe gelernt, Verantwortung für die Dinge in meinem Leben zu übernehmen, die schiefgelaufen sind. (...) Die Menschen, die unglücklich sind, übernehmen in der Regel nicht die Verantwortung für den Mist, den sie bauen."

Außerdem gesteht die Schauspielerin, dass ihre Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist. "Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, zwei sind genug. Aber ich finde, man kann nie genug Kinder haben. Ich wollte immer eine große Familie. Aber ich mache mir deshalb auch keinen Druck. Ich bin 37, ich habe noch Zeit."

Hinweis für Redaktionen:

Der vollständige Artikel erscheint in der neuen COSMOPOLITAN-Ausgabe 12/2016 (ab 10.11.2016 im Handel). Auszüge sind bei Nennung der Quelle "COSMOPOLITAN" zur Veröffentlichung frei.

Über COSMOPOLITAN

COSMOPOLITAN gehört zu den weltweit bekanntesten Premiummarken, erscheint mit 53 Ausgaben in 79 Ländern und ist mit rund 42 Millionen Leserinnen das größte Frauenmagazin der Welt. Auch in Deutschland ist COSMOPOLITAN das größte monatliche Frauenmagazin und erreicht 1,59 Millionen Leserinnen. In der werberelevanten Zielgruppe der Frauen von 14 bis 49 Jahren führt COSMOPOLITAN das Segment mit einer Reichweite von 1,41 Millionen Leserinnen an. fun. fearless. female. - Mit diesem Empowerment Leitsatz unterstützt COSMOPOLITAN ihre Leserinnen in allen Lebensbereichen mit höchster Kompetenz: Job & Karriere, Partnerschaft & Erotik sowie Beauty & Fashion - und das seit knapp 35 Jahren! Die cosmopolitische, moderne und visionäre Leserin ist zwischen 20 und 49 Jahre alt, erfolgreich im Job und finanziell unabhängig. COSMOPOLITAN begeistert mit einer starken Auflagen-Performance.

Über Bauer Premium

Unter der Dachmarke Bauer Premium bündelt die Bauer Media Group ihre sechs Premiummarken COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi, MYWAY und SHAPE. Inhaltlich unterscheiden sie sich deutlich voneinander und sprechen sehr unterschiedliche Frauen-Zielgruppen an. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität, Preispositionierung und Zielgruppe. Bauer Premium kennt Premiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderes Medienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriften ist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag erreicht mehr Frauen in diesem Segment als wir (3,04 Mio., ma Pressemedien 2016 I). Mit diesem Portfolio baut der Verlag die Relevanz bei anspruchsvollen Premium-Frauen-Zielgruppen aus. Bauer Premium ist Teil der Bauer Media Group, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken.

Pressekontakt:

Original-Content von: Bauer Media Group, Cosmopolitan, übermittelt durch news aktuell