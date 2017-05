-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen 15. Mai 2017 - Die Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit) kündigt heute die vorläufigen Ergebnisse ihrer Einladung an Inhaber der von ihr begebenen nachfolgend angeführten und in CHF denominierten fundierten Bankschuldverschreibungen an. Der Gesamtkaufpreis dieses Rückkaufsangebots gegen Barzahlung war mit maximal CHF 200 Millionen begrenzt. Das Tenderangebot begann am 4. Mai 2017 und endete am 12. Mai 2017 um 16.00 Uhr (MEZ). Die Kommunalkredit beabsichtigt, sämtliche Schuldverschreibungen, die gemäß dem Tenderangebot gültig zum Rückkauf angeboten wurden, mit einem vorläufigen Gesamtnennbetrag in Höhe von ca. CHF 140 Millionen zu erwerben. Ausführlichere Informationen enthält die Mitteilung, die auf der Website der SIX Swiss Exchange veröffentlicht wurde: https://www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/official-notices.html ISIN: CH0022280058; CH0024015452; CH0025662831 Börse: SIX Swiss Exchange Hinweise und Beschränkungen Diese Meldung stellt weder einen Prospekt in Sinn von Art. 652a oder Art. 1156 des Schweizer Obligationsrechts dar noch einen Zulassungsprospekt in Sinn des Kotierungsreglement der SIX Swiss Exchange noch einen Prospekt in Sinn der Richtlinie 2003/71/EC, in der jeweils gültigen Fassung, und wie in nationales Recht implementiert. Nichts in dieser Meldung stellt ein Kaufangebot dar oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder jeder anderer Jurisdiktion, in der ein solches Angebot oder die Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots ungesetzlich wäre. IMPORTANT NOTICE NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO, OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN OR AT ANY ADDRESS IN, THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT. OTHER RESTRICTIONS APPLY AS SET OUT IN THE TENDER OFFER MEMORANDUM. Rückfragehinweis: Kommunalkredit Austria AG Treasury Mag. Ingo Rieger 1092 Wien, Türkenstraße 9 Tel.: +43/1/31 6 31-620 Fax: +43/1/31 6 31-505 oder 99620 Mail: i.rieger@kommunalkredit.at Kommunalkredit Austria AG Corporate Communications Mag. Martin Hehemann 1092 Wien, Türkenstraße 9 Tel.: +43/1/31 6 31-532 Fax: +43/1/31 6 31-99532 Mail: m.hehemann@kommunalkredit.at Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen: Kommunalkredit Austria AG Türkenstraße 9 A-1092 Wien Telefon: +43 1 31 6 31 FAX: +43 1 31 6 31 105 Email: kommunal@kommunalkredit.at WWW: www.kommunalkredit.at Branche: Banken ISIN: - Indizes: Börsen: Börse: Luxembourg Stock Exchange, Wien, SIX Swiss Exchange Sprache: Deutsch