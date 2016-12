-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Vorstand/Personalie (Wien, am 1.12.2016) - Bernd Fislage wurde mit Wirkung zum 1. Februar 2017 zum Mitglied des Vorstands der Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit) bestellt. Fislage verfügt über große internationale Erfahrung in der Infrastrukturfinanzierung, dem Kerngeschäft der Kommunalkredit, und wird den Vertriebsbereich der Bank leiten, welcher forciert ausgebaut werden soll. Der Vorstand der Kommunalkredit besteht in Zukunft aus vier Mitgliedern: Alois Steinbichler (Vorstandsvorsitzender), Jörn Engelmann, Bernd Fislage und Wolfgang Meister. Bernd Fislage (51) besitzt über 25 Jahre Erfahrung im Bankgeschäft, davon 17 Jahre bei der Deutschen Bank in führenden Managementpositionen. Zuletzt leitete er das globale Asset Finance-Geschäft. Rückfragehinweis: Kommunalkredit Austria AG Martin Hehemann Head of Corporate Communications 1092 Wien, Türkenstraße 9 Tel.: +43 (0) 1/31 6 31-532, Fax: -99532 m.hehemann@kommunalkredit.at www.kommunalkredit.at Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen: Kommunalkredit Austria AG Türkenstraße 9 A-1092 Wien Telefon: +43 1 31 6 31 FAX: +43 1 31 6 31 105 Email: kommunal@kommunalkredit.at WWW: www.kommunalkredit.at Branche: Banken ISIN: - Indizes: Börsen: Börse: Luxembourg Stock Exchange, Wien, SIX Swiss Exchange Sprache: Deutsch