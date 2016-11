-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen Der Halbjahresbericht der Kommunalkredit Austria AG (die "Bank") zum 30.6.2016, publiziert am 26.8.2016, zeigt, dass die Bank über eine sehr solide Bilanzstruktur verfügt; die anrechenbaren Eigenmittel betragen EUR 260,0 Mio., die Gesamtkapitalquote liegt bei 37,2 % und die harte Kernkapitalquote beträgt 27,9 %. Ebenso besteht ein stabiles Refinanzierungsprofil mit langfristigen Refinanzierungsmitteln in Höhe von EUR 2,8 Mrd. (davon EUR 1,6 Mrd. Senior Unsecured Anleihen und Schuldscheindarlehen sowie EUR 1,1 Mrd. Public Sector Covered Bonds, jeweils zum 30.6.2016). Dadurch wird das Geschäftsprofil der Bank wesentlich unterstützt. Insbesondere fokussiert sich die Bank auf die Strukturierung und Finanzierung von Transaktionen im öffentlichkeitsnahen Infrastrukturbereich, wobei nach der Finanzierung der Bauphase institutionelle Investoren die Finanzierung übernehmen. Im Rahmen der üblichen Optimierung von Bilanz- und Refinanzierungsstruktur gibt die Bank bekannt, auch in Zukunft Investorenanfragen betreffend Rücknahmebereitschaft eigener Anleihen zu prüfen und gegebenenfalls zu akzeptieren. Keinesfalls stellt dies eine Rücknahmeverpflichtung dar und die Bank behält sich vor, Angebote jeder Art ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Rückfragehinweis: Kommunalkredit Austria AG Mag. Ingo Rieger Head of Treasury - Investor Relations 1092 Wien, Türkenstraße 9 Tel.: +43 (0) 1/31 6 31-620, Fax: -99620 investorrelations@kommunalkredit.at www.kommunalkredit.at Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen: Kommunalkredit Austria AG Türkenstraße 9 A-1092 Wien Telefon: +43 1 31 6 31 FAX: +43 1 31 6 31 105 Email: kommunal@kommunalkredit.at WWW: www.kommunalkredit.at Branche: Banken ISIN: - Indizes: Börsen: Börse: Luxembourg Stock Exchange, Wien, SIX Swiss Exchange Sprache: Deutsch