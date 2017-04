Mindy Grossman wird neue CEO von Weight Watchers International

Weight Watchers Names Mindy Grossman President and CEO (PRNewsfoto/Weight Watchers International,) Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/43545 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Weight Watchers (Deutschland) GmbH/Hand-out" Bild-Infos Download

Düsseldorf (ots) - Mindy Grossman wird neue Chief Executive Office von Weight Watchers International sowie Mitglied im Weight Watchers-Board of Directors. Grossman übernimmt ihre neuen Aufgaben im Juli 2017.

Mindy Grossman kommt zu Weight Watchers vom amerikanischen Unternehmen Home Shopping Network (HSN, Inc.), wo sie als CEO seit 2008 tätig ist. In ihrer Zeit hat sie den Multichannel-Einzelhändler zum $ 4 Milliarden Dollar schweren Marktführer gemacht. Aktuell erwirtschaftet HSN mehr als die Hälfte seiner Einkünfte aus dem digitalen Handel. Unter ihrer Führung wurde die Marke HSN zu einem Lifestyle-Netzwerk mit innovativen Angeboten ausgebaut. Grossman gilt als eine erfolgreiche Geschäftsführerin, Innovatorin und Vordenkerin für kulturelle Vielfalt und Gleichstellung am Arbeitsplatz. Vom Forbes-Magazin wurde sie bereits dreimal zu einer der einflussreichsten Frauen der Welt gekürt.

Ray Debbane, Vorsitzender des Weight Watchers-Board of Directors: "Ich freue mich, dass wir Mindy Grossman als CEO und Vorstandsmitglied gewinnen konnten. Sie blickt auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurück, in der sie mutig und innovativ Unternehmen gestaltet hat. Weight Watchers International ist zum Wachstum zurückgekehrt und Mindy Grossman ist genau die richtige Person, um unser Geschäft auf eine völlig neue Ebene zu heben und der Marke Weight Watchers die Kraft zu geben, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen."

Mindy Grossman: "Ich bin sehr glücklich, dass ich zu Weight Watchers komme und die nächste Phase der Veränderung des Unternehmens anführen kann. Es ist die Gelegenheit, moderne Technologien und neueste Kundenbedürfnisse zu nutzen und so innovative persönliche Erlebnisse zu schaffen. Schlussendlich ist es die Möglichkeit zu haben, Menschen zu einem gesünderen und glücklicheren Lebensstil zu inspirieren, was mich sowohl persönlich als auch beruflich begeistert. Ich freue mich darauf, zusammen mit dem Board of Directors - einschließlich Oprah Winfrey - und mit dem Team von Weight Watchers zusammenzuarbeiten."

Oprah Winfrey: "Mindy Grossman hat sich als erfolgreiche Visionärin und unternehmerische Kraft in der Wirtschaft ausgezeichnet, und ich freue mich darauf, mit ihr zusammenzuarbeiten. Sie hat die Erfahrung, die Leidenschaft und die positive Energie, um Weight Watchers auf ein neues Level zu führen."

Biographische Informationen zu Mindy Grossman:

Mindy Grossman hat mehr als 38 Jahre Erfahrung Marken aufzubauen und positiv weiterzuentwickeln. Von 2008 bis 2017 arbeitete sie als Chief Executive Officer bei HSN, Inc. und ebenfalls als Mitglied des Board of Directors des Unternehmens. Als weitere Höhepunkte ihrer Karriere sind ihre Tätigkeiten als Global Vice President von Nike, Inc., Ralph Lauren Corporation, Chaps Ralph Lauren und als Senior Vice President für Herrenkleidung bei Warnaco, Inc. zu nennen. Zudem hat sie auch hochrangige Positionen bei Tommy Hilfiger und Oxford Industries bekleidet.

2014 wurde Grossman als eine der "Kreativsten Menschen in der Wirtschaft" von der Fast Company und als die "Businessfrau des Jahres" vom Fortune Magazine benannt. 2013 hat Forbes erstmalig Grossman in seiner Liste der 100 einflussreichsten Frauen der Welt aufgeführt, eine Ehre, die ihr insgesamt dreimal zuteil wurde. 2011 wurde sie bei den Ernst & Young "Unternehmer des Jahres Florida-Preisen" als Unternehmensinnovatorin des Jahres ausgezeichnet. Sowohl 2010 als auch 2011 wurde Grossman von der Financial Times als eine der 50 Top-Frauen der globalen Wirtschaft eingestuft. Grossman diente als Vorstandsvorsitzende der National Retail Federation (Nationale Vereinigung des Einzelhandels). Sie war ebenfalls stellvertretende Vorsitzende bei UNICEF USA und ist Mitglied des Vorstands von Bloomin' Brands. Darüber hinaus ist Grossman Mitglied des Beratungsrates zur digitalen Wirtschaft des US-Handelsministeriums.

Über Weight Watchers International, Inc.

Weight Watchers International, Inc. ist weltweit der führende kommerzielle Anbieter für ein aktives Gewichtsmanagement und verfügt über ein globales Netzwerk aus unternehmenseigenen sowie in Franchise geführten Firmen. Jede Woche hält Weight Watchers über 32.000 Treffen ab, in denen die Mitglieder Unterstützung von ihrem Coach sowie Gleichgesinnten erfahren und lernen, eine gesunde Ernährung sowie einen aktiven Lebensstil in ihren Alltag zu integrieren. Auch bie-tet Weight Watchers online sowie mit der App zum Programm innovative, digitale Hilfestellungen und ist damit auch der weltweit größte Anbieter kommerzieller Online-Angebote zur Gewichtsreduktion. Diverse Produkte, Publikationen und Programme sorgen zusätzlich für nachhaltige Erfolge bei all jenen, die an Abnehmen und Gewichtskontrolle interessiert sind.

