München (ots) - 2017 - Wir kommen! TELE 5 beamt besonders Eilige mit Warp-Geschwindigkeit ins neue Jahr.

Sonderprogrammierung von "Raumschiff Enterprise": zehn Flüge an Silvester ab 13:40 Uhr, sieben weitere Flüge nach "Neujahrstreff der Captains" am 1. Januar ab 16:55 Uhr.

Infos zu den Star-Trek-Sonderfolgen unter http://www.tele5.de/scifi/raumschiff-enterprise

Achtung: Am 01. Januar um 15:00 Uhr legt die Enterprise einen zusätzlichen Boxenstop ein - für die "Star Trek"-Doku "William Shatners The Captains" in deutscher Erstausstrahlung! Shatner alias Captain Kirk hat dafür alle Kapitäne aus den Star Trek-Serien und -Filmen zum Interview geladen: Patrick Stewart, Avery Brooks, Kate Mulgrew, Scott Bakula und Chris Pine erzählen, wie das Trekkie-Universum ihr Leben beeinflusst hat. Behind the Scenes-Einblicke in echte "Star Trek"-Lebenswelten!

Anders, aber ebenfalls im Star Trek-Universum angesiedelt, ist "Star Trek Enterprise II: Der Anfang vom Ende", den TELE 5 zum Abschluss der Sonderprogrammierung in der Nacht zum 2. Januar um 02:15 Uhr zeigt. Der Stopp-Motion-Fanfilm gewann beim Camgaroo Award 2016 den TELE 5 Sonderpreis.

