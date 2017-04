Integrated Energy Plaza: Lösungen für das Energiesystem der Zukunft / Sonderausstellung auf der Hannover Messe 2017 zeigt sektorübergreifende Ansätze für die Energiewende 2.0

Berlin (ots) - Mit der interaktiven Sonderausstellung Integrated Energy Plaza macht die Deutsche Messe in Kooperation mit der Deutschen Energie-Agentur (dena) und weiteren Partnern auf der Hannover Messe 2017 das integrierte Energiesystem der Zukunft erlebbar. Vom 24. bis 28. April haben die Besucher in Halle 27 die Möglichkeit, sich in einem begehbaren Showroom über integrierte Lösungen von der Erzeugung über die Verteilung, Speicherung bis hin zum Verbrauch von Energie zu informieren. Ein Forenprogramm mit Expertenvorträgen und Diskussionen beleuchtet zudem die Chancen und Herausforderungen von Integrated Energy aus unterschiedlichen Perspektiven.

Zentrale Themen werden dabei Sektorkopplung und Digitalisierung sein. Denn bei der Weiterentwicklung der Energiewende geht es vor allem darum, die Sektoren Strom, Wärme und Verkehr intelligent miteinander zu verknüpfen. Dies berührt unter anderem die Themenfelder erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität, Flexibilisierung sowie Smart Grids. "Wir laden die Gäste der Integrated Energy Plaza dazu ein, die Fortschritte bei der integrierten Energiewende zu begutachten und mit uns in den Fachpanels über die zentralen Zukunftsfragen der Energieversorgung zu diskutieren", sagt Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung.

Schwerpunkte des Programms der Integrated Energy Plaza

Eines der Programm-Highlights der Integrated Energy Plaza ist die Vorstellung der fünf Modellregionen des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgesetzten Förderprogramms "Schaufenster intelligente Energie" (SINTEG) am 26. April ab 10.00 Uhr. Die Veranstaltung wird vom Vorsitzenden der dena-Geschäftsführung Andreas Kuhlmann moderiert. Ziel des SINTEG-Programms ist es, skalierbare Musterlösungen für eine klimafreundliche, sichere und wirtschaftliche Energieversorgung mit einem hohen Anteil erneuerbarer Energien zu entwickeln. Das Programm thematisiert in den verschiedenen Regionen zentrale Herausforderungen der Energiewende wie Systemintegration, Flexibilität, Digitalisierung und Energieeffizienz sowie den Aufbau intelligenter Energienetze und Marktstrukturen.

Auch der Integration von Speichern und anderen Flexibilitätsoptionen in die Stromversorgung ist ein besonderer Schwerpunkt gewidmet. Hierzu wird am 26. April um 13.00 Uhr die Netzflex-Studie der dena vorgestellt. Die Studie gibt unter anderem Aufschluss darüber, wie mit der Mehrfachnutzung von Speichern und anderen Flexibilitätstechnologien die Kosten der Energiewende deutlich gesenkt und ein weiterer Netzausbau vermieden werden kann.

Was ist Integrated Energy?

Integrated Energy betrachtet die verschiedenen Sektoren des Energiesystems ganzheitlich. Es geht dabei um das intelligente Zusammenspiel der einzelnen Technologien innerhalb der Sektoren, aber insbesondere auch über die Sektorengrenzen hinweg. Das Stromsystem, der Gebäudebereich, der Verkehrssektor und die Industrie werden durch innovative Technologien intelligent verbunden, um zeitlich und räumlich optimierte Lösungen zu ermöglichen. So wird das System als Ganzes energieeffizienter, sicherer und nachhaltiger. Eine Voraussetzung dafür ist eine effiziente Kommunikation zwischen allen Elementen und Akteuren. Digitalisierung macht dieses Zusammenspiel möglich.

