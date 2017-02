"Start Up Energy Transition Award": Sehr große Resonanz auf globalen Wettbewerb

Logo Start Up Energy Transition Award. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/43338 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)" Bild-Infos Download

Berlin (ots) -

- Über 500 Bewerber aus 58 Ländern - Finalisten präsentieren sich auf dem Tech Festival - Gewinner werden bei der Abendveranstaltung des Berlin Energy Transition Dialogue gekürt

Über 500 Start-ups aus 58 Ländern haben sich für den ersten internationalen "Start Up Energy Transition Award" der Deutschen Energie-Agentur (dena) beworben. Der Wettbewerb unterstützt Start-ups mit Ideen und Visionen für den weltweiten Klimaschutz und die Energiewende. Er bildet die Grundlage für den Aufbau einer internationalen Community mit dem Fokus auf Innovationen in der globalen Energiewende. Im Rahmen der Abendveranstaltung des Energiewende-Gipfels Berlin Energy Transition Dialogue (BETD) wird der Award am 20. März in sechs Kategorien verliehen.

Die Gewinner ermittelt eine international besetzte hochkarätige Jury beim Tech Festival in Berlin. Zuvor werden die drei Nominierten in der jeweiligen Kategorie ihre Geschäftsmodelle vor Investoren, Unternehmensvertretern und Start-ups aus aller Welt präsentieren. Auf dem Tech Festival wird in Workshops mit Unternehmenspartnern an konkreten Herausforderungen der Energiewende gearbeitet. So haben Start-ups die Chance, potenzielle Firmenkunden und Investoren kennenzulernen. Die internationalen Gäste des parallel stattfindenden BETD wiederum haben die einmalige Möglichkeit, sich beim Tech Festival über die Geschäftsmodelle der zukünftigen Gestalter der Energiewende zu informieren. Eine Ausstellung zeigt erfolgreiche Gründer, die mit innovativen Tätigkeiten zum Klimaschutz beitragen. Das Programm wird ergänzt durch prominente Keynotes und Panels.

Am gleichen Tag werden zum BETD mehr als 1000 hochkarätige Teilnehmer aus 70 Ländern erwartet. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sowie das Auswärtige Amt organisieren die alljährliche Konferenz, um Experten aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenzubringen. Damit sollen internationale Kooperationen bei Klimaschutz, erneuerbaren Energien und Energieeffizienz vorangetrieben werden. Rund um den 20. und 21. März wird Berlin damit das Zentrum der internationalen Debatte zur Zukunft der globalen Energiewende sein.

Sechs Kategorien beim Wettbewerb "Start Up Energy Transition"

In sechs Kategorien werden beim "Start Up Energy Transition Award" Preise vergeben: für Beiträge zur digitalisierten und nachhaltigen Stadt; für Technologien zur sektorübergreifenden Reduktion von Treibhausgas-Emissionen; für digitale Lösungen in der Industrie; für nachhaltige Mobilitätskonzepte und für den Aufbau von Plattformen. Ein Sonderpreis geht an Unternehmen, die mit ihrem Projekt zum siebten Ziel für nachhaltige Entwicklung (SDG 7) der Vereinten Nationen beitragen, der bezahlbaren und sauberen Energie für alle.

Weitere Informationen zum "Start Up Energy Transition Award", seinen zahlreichen Partnern und dem Tech Festival unter www.startup-energy-transition.com.

Weitere Informationen zum Berlin Energy Transition Dialogue unter www.energiewende2017.com.

Internationale Unterstützer der Initiative

Mehr als 100 Kooperationspartner aus über 25 Ländern unterstützen die Initiative, darunter die Internationale Energieagentur (IEA), die International Renewable Energy Agency (IRENA), die international renommierte Allianz Rocky Mountain Institute / Carbon War Room, die European Climate Foundation, das internationale Gründerzentrum Hub:raum, Climate-KIC, KIC Inno Energy sowie wichtige Wirtschaftsverbände aus Deutschland. Zentrale Partner sind die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ), die Außenwirtschaftsagentur GTAI, das Borderstep-Institut für Innovation und Nachhaltigkeit, die Außenhandelskammern, die KfW Bankengruppe, die Deutsche Welle und die Beratungsagentur DWR eco.

Internationale Botschafter des "Start Up Energy Transition Award" sind unter anderem Patricia Espinosa, Generalsekretärin der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC), Hans Joachim Schellnhuber, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), Philipp Schröder, Managing Director bei der sonnen GmbH, Dirk Ahlborn, CEO von Hyperloop Transportation Technologies (HTT) und JumpStarter, sowie Dr. Jeremy Leggett, Gründungsdirektor von Solarcentury sowie Gründer und Vorsitzender von SolarAid.

Unternehmenspartner sind das chinesische Energieunternehmen Envision Energy, das Unternehmen innogy Innovation Hub, der französische Stromversorger Enedis, Vattenfall Deutschland, die französische Elektrizitätsgesellschaft EDF, das E.ON-Innovationsförderprogramm :agile accelerator, das Unternehmen wilo und der österreichische Energieversorger Verbund.

