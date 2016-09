Neues Vodafone Hauptstadtbüro in Berlin eröffnet: Schäuble und Ametsreiter setzen auf starkes Europa. Vodafone Büroeröffnung in Berlin: Schäuble und Ametsreiter setzen auf ein digitales Europa Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/43172 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. ... Bild-Infos Download

- Bundesfinanzminister spricht über Europas Zukunft

- Wolfgang Schäuble: "Hoffen auf europäische Digitalunion"

- Hannes Ametsreiter: "Fairer Wettbewerb und Zukunftstechnologien sind Schlüssel für ein erfolgreiches Europa"

- Auftakt zur Reihe "Chancen denken" der Vodafone Stiftung

In einer Rede bei der Eröffnung des neuen Hauptstadtbüros von Vodafone Deutschland hat Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) für eine europäische Digitalunion geworben. "Wir müssen auf unserem Kontinent einheitliche Räume schaffen. Deshalb hoffe ich, dass es mit der europäischen Digitalunion rasch etwas wird", sagte Schäuble. Der Bundesfinanzminister sagte weiter: "Wir können nur in europäischen Dimensionen die künftigen Herausforderungen meistern."

Vor rund 100 hochrangigen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Medien sprachen der Bundesfinanzminister und Vodafone Deutschland CEO Hannes Ametsreiter zur Zukunft Europas. Das neue Vodafone Hauptstadtbüro vereint künftig die Vodafone Stiftung, das Vodafone Institut sowie Vodafone Public Affairs in der Behrensstraße unter einem Dach.

"Von einem stabilen und starken Europa haben die Menschen in den vergangen Jahrzehnten ungemein profitiert", so Vodafone Deutschland CEO Hannes Ametsreiter. "Schlüssel dieser Erfolgsgeschichte waren und sind ein fairer Wettbewerb und das Setzen auf Zukunftstechnologien. In einer Gigabit-Gesellschaft wird für viel mehr Menschen als bisher Zugang zu Bildung und Arbeitsmärkten möglich sein. Diese Vision grenzübergreifend und nachhaltig zu verwirklichen, liegt im ureigenen Interesse von Vodafone als Europas führendem Telekommunikationsanbieter. Der jüngste EU-Telekommunikationsrechtsrahmen bestärkt uns auf diesem Weg." Schäubles Rede im Vodafone Hauptstadtbüro bildete den Auftakt zur Reihe "Chancen denken" der Vodafone Stiftung. In unregelmäßigen Abständen kommen in diesem Rahmen prominente Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zu Wort. Wichtige Themen sind dabei Bildung, Chancengleichheit und sozialer Zusammenhalt.

Im neuen Hauptstadtbüro von Vodafone Deutschland arbeiten künftig die Abteilung Public Affairs, das Vodafone Institut und Mitarbeiter der Vodafone Stiftung in der Berliner Behrensstraße unter einem Dach. Hier werden Ideen und Projekte entwickelt, die vor allem für die Gesellschaft einen nachhaltigen Mehrwert schaffen - für aktuelle als auch für künftige Herausforderungen. Zur Eröffnung des Hauptstadtbüros waren neben Wolfgang Schäuble zahlreiche weitere hochrangige Entscheidungsträger gekommen wie etwa der Parlamentarische Staatssekretär im BMVI, Norbert Barthle, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen, Berlins Wirtschaftssenatorin Cornelia Yzer, Berlins Justizsenator Thomas Heilmann, der netzpolitische Sprecher der CDU, Thomas Jarzombek, und ANGA-Präsident Thomas Braun sowie zahlreiche Staatssekretäre.

