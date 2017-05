Cem Özdemir: Botschafter des Deutschen Brotes 2017 / Bäckerhandwerk stärkt die Zukunft der Brotkultur mit prominentem Würdenträger, frischer Nachwuchskampagne und neuem Brotinstitut

Verbandspräsident Michael Wippler (li.) und der neue Botschafter des Deutschen Brotes Cem Özdemir (re.) am Tag des Deutschen Brotes 2017 in Berlin. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/42829 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Zentralverband ... Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Am 5. Tag des Deutschen Brotes wurde Cem Özdemir zum Botschafter des Deutschen Brotes 2017 ernannt. Im Rahmen der Abendgala stellte das Bäckerhandwerk in Berlin den Relaunch der Nachwuchskampagne "Back dir deine Zukunft" sowie das neu gegründete Deutsche Brotinstitut e.V. vor.

Der Bundesvorsitzende von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Cem Özdemir, steht wie die deutsche Brotkultur für Vielfältigkeit und Bodenständigkeit. Er engagiert sich für einen starken Mittelstand, für Tradition und Integration. So wurde der neue Botschafter des Deutschen Brotes am Abend des 16. Mai 2017 auch zum Schirmherrn der Nachwuchskampagne "Back dir deine Zukunft" gekürt. "Die Schirmherrschaft der tollen Initiative "Back dir deine Zukunft" ist für mich besonders wertvoll, denn gerade das Bäckerhandwerk bietet jungen Menschen eine gute Perspektive", reflektiert Özdemir seine neue Rolle.

Denn Nachwuchsförderung liegt dem Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V. besonders am Herzen. Die Zahl der Auszubildenden ist von 18.811 im Jahr 2015 auf 17.874 in 2016 gesunken. Mit dem aktuellen Relaunch richtet sich "Back dir deine Zukunft" als erfolgreichste Nachwuchskampagne eines Handwerks (175.000 Facebook-Fans, tägliche Reichweite: 20.000 bis 30.000 Personen) künftig an Jugendliche in Deutschland und der EU, Flüchtlinge sowie Quereinsteiger. Mit dem Launch der Recruitingwebseite www.bddz.de wurde die passgenaue Zielgruppenansprache perfektioniert. Vielfältige Informationen rund um den beruflichen Ein- und Aufstieg im Bäckerhandwerk werden in deutscher und englischer Sprache dargestellt. Stellenbörse, Hilfe für die Ausbildung und Best-Practice-Beispiele ergänzen die Webinhalte. "Über Generationen hinweg wurde durch Überlieferung alter Traditionen und regionalspezifischer Rezepturen die weltweit einzigartige Brotkultur Deutschlands erschaffen. Der Nachwuchs ist die Zukunft des Bäckerhandwerks, der den Fortbestand dieser Errungenschaften garantiert", beschreibt Michael Wippler, Präsident des Zentralverbandes, den hohen Stellenwert der Nachwuchsarbeit.

Auch das neu gegründete Deutsche Brotinstitut e.V. hat das Ziel, die deutsche Brotkultur zu fördern, Wissen zu bewahren und zu informieren. Von Qualitätsprüfungen und Brot-Sommeliers, von der Frühgeschichte der Brotherstellung bis zu aktuellen Forschungsergebnissen: Auf der neuen Webseite www.brotinstitut.de finden Interessierte Wissenswertes rund um das Thema Brot. Besonderes Highlight: Mithilfe der Brot-Test-App können Verbraucher geprüfte Brotqualität in ihrer Nähe finden.

