Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Vorstand/Personalie Declan Daly, IT Vorstand (Chief Information Officer) der Semperit AG Holding, hat den Aufsichtsrat des Unternehmens informiert, seinen Vertrag mit Ablauf seiner Funktionsperiode per Ende Mai 2017 nicht verlängern zu wollen und neue berufliche Herausforderungen außerhalb der Semperit Gruppe in Angriff zu nehmen. Herr Daly wurde im März 2014 zur Ausarbeitung und Implementierung einer neuen, konzernweiten Digitalisierungsstrategie in den Vorstand berufen. Sie beinhaltet eine Harmonisierung der globalen Prozesslandschaft sowie eine Modernisierung der gesamten IT Infrastruktur des Konzerns. Diese umfassende Strategie wird nun sukzessive erfolgreich implementiert. Der Aufsichtsrat der Semperit AG Holding nimmt diese Entscheidung mit Bedauern zur Kenntnis. "Daly hat maßgeblich zur Modernisierung und Optimierung der internen Betriebsabläufe beigetragen", so Veit Sorger, Aufsichtsratsvorsitzender der Semperit AG Holding. Der gesamte Aufsichtsrat dankt Herrn Daly für seinen hervorragenden Beitrag und wünscht ihm weiterhin beruflichen Erfolg und persönliches Wohlergehen. Über Semperit Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die in den Sektoren Industrie und Medizin hochspezialisierte Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Länder weltweit vertreibt: Untersuchungs- und Operationshandschuhe, Hydraulik- und Industrieschläuche, Fördergurte, Rolltreppen-Handläufe, Bauprofile, Seilbahnringe und Produkte für den Eisenbahnoberbau. Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich in Wien. Die Semperit Gruppe beschäftigt weltweit über 7.000 Mitarbeiter, davon rund 4.000 in Asien und mehr als 800 in Österreich (Wien und Produktionsstandort Wimpassing, Niederösterreich). Zur Gruppe gehören weltweit 22 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Amerika und Australien. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte der Konzern einen Umsatz von 915 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 96 Mio. EUR. Rückfragehinweis: Martina Büchele Group Head of Communications Tel.: +43 676 8715 8621 martina.buechele@semperitgroup.com www.semperitgroup.com Stefan Marin Head of Investor Relations Tel.: +43 676 8715 8210 stefan.marin@semperitgroup.com