Klimaschutz durch Biogas: Studiosus setzt erfolgreiche Projektförderung fort

München (ots) - Klimaschutz konkret: Seit sechs Jahren unterstützt Studiosus bereits im südindischen Bundesstaat Karnataka den Bau von Biogasanlagen - in Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Verein Studiosus Foundation e. V. und der Schweizer Klimaschutzorganisation myclimate. Im Jahr 2016 wurden 223 neue Anlagen in Betrieb genommen. Durch ein neues Klimaschutzprojekt in Tansania, das seit 2016 gefördert wird, hat die Unternehmensgruppe Studiosus zudem den Bau von 204 weiteren Anlagen ermöglicht. Damit sind aktuell insgesamt 2.379 von Studiosus geförderte Biogasanlagen in beiden Ländern im Einsatz.

Über die Mengen von Treibhausgasen, welche diese Biogasanlagen einsparen helfen, kann die Studiosus-Gruppe alle Emissionen der Bus-, Bahn- und Schiffsfahrten ausgleichen, die in den Reiseleistungen der Veranstalter Studiosus und Marco Polo enthalten sind. Ebenso werden dadurch die gesamte Katalog- und Werbemittelproduktion, der Brief- und Paketversand und alle Dienstreisen der Mitarbeiter klimaneutral gestellt. Darüber hinaus bietet Studiosus seinen Gästen die Möglichkeit, ihre Flüge freiwillig über die Studiosus Foundation e. V zu kompensieren.

2017 wird Studiosus sein Klimaschutz-Engagement fortsetzen und hat bereits Ausgleichzahlungen im Wert von 115.600 Euro geleistet: Mit 63.600 Euro unterstützt das Unternehmen weiterhin das Förderprojekt in Indien, 52.000 Euro kommen dem Klimaschutzprojekt in Tansania zugute.

Biogas ersetzt Brennholz

Bereits seit den 90er Jahren engagiert sich Studiosus konsequent dafür, Umweltbelastung durch Treibhausgase - hierzu gehört insbesondere Kohlenstoffdioxid (CO2) - zu vermeiden und zu reduzieren. Seit 2011 kommen die Ausgleichszahlungen direkt dem Bau von Biogasanlagen zugute. Die Biogasanlagen in Südindien entstehen in Dörfern des Distrikts Kolar südlich der Metropole Bangalore. Jede Anlage spart fünf Tonnen Treibhausgase pro Jahr ein, da die Menschen nun Biogas an Stelle von Brennholz zum Kochen nutzen. Über die angesetzte Verwendungsdauer können mindestens 35 Tonnen Treibhausgas-Emissionen vermieden werden. Zum Vergleich: Das entspricht neun Flügen von Frankfurt nach Auckland in der Economy-Class. Die Gelder zur Kompensation der Bus-, Bahn- und Schiffsfahrten fließen seit 2016 in den Bau von Biogasanlagen in Tansania.

Nachhaltig engagiert: die Unternehmensgruppe Studiosus

