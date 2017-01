Kulturhauptstadt Paphos, Wandern von Nord nach Süd: Neue Studiosus-Reisen machen Lust auf Zyperns Vielfalt

München (ots) - Kulturhauptstadt Europas und Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen zwischen "türkischem" Norden und "griechischem" Süden - Zypern ist im Gespräch, keine Frage. Dieser Rückenwind beflügelt auch die touristische Nachfrage, bei Studiosus liegt sie beispielsweise zweistellig über dem Vorjahresniveau. Der Marktführer bei Studienreisen hat sein Zypern-Angebot für die Urlaubssaison 2017 deshalb erweitert. Neu hinzugekommen sind ein Kulturtrip in die europäische Kulturhauptstadt Paphos und eine Wanderreise, welche die Teilung der "Insel der Götter" schon jetzt überwindet.

Das achttägige kultimer-Reisespecial "Paphos - Kulturhauptstadt Europas" trägt dabei den Reiseanlass schon im Titel. Neben den Königsgräbern und römischen Villen in der Küstenstadt Paphos - beide Stätten sind UNESCO-geadelt - sehen die Studiosus-Gäste auch den sagenumwobenen Felsen der Aphrodite, erleben an der Seite ihres Studiosus-Reiseleiters die geteilte Insel-Hauptstadt Nikosia und wie der griechische bzw. türkische Einfluss das Leben der Zyprer prägen. Zudem sind sie unterwegs im Trodoosgebirge und kochen - nach einem morgendlichen Marktbesuch - in einer Dorftaverne gemeinsam Afelia, das traditionelle zypriotische Schweinefleischgericht. Buchbar ist die Reise mit Flug, Studiosus-Reiseleitung und sieben Übernachtungen in einem Vier-Sterne-Hotel in Paphos ab 1530 Euro pro Person im Doppelzimmer. Direkter Link zur Reise im Internet: www.studiosus.com/02P1

Großartige Landschaftserlebnisse bilden den Mittelpunkt der Wanderreise "Zypern - Bergwelten erwandern", die in zehn Tagen von Nord nach Süd führt. Im Pentadaktylos-Gebirge im Norden geht es bei einer Wanderung zum Beispiel durch duftende Zypressen- und Pinienwälder bis zum tausendjährigen Kloster Sourp Magar - Picknick auf halber Strecke inklusive. Zeder und Goldeiche stehen dagegen im Troodosgebirge im Süden der Insel Spalier. Hier erwandern die Studiosus-Gäste mit ihrem Reiseleiter zudem die Akamas-Halbinsel mit dem "Bad der Aphrodite" und fahren mit dem Boot entlang der wunderbaren Küste. Auch ein Abstecher nach Paphos und Nikosia steht bei dieser Reise auf dem Programm. Inklusive umfangreichen Leistungspakets mit Flug, Studiosus-Reiseleitung, Übernachtungen in kleinen, landestypischen Hotels und sechs mittleren bis anspruchsvollen Wanderungen kostet die WanderStudienreise ab 1695 Euro pro Person im Doppelzimmer. Direkter Link zur Reise im Internet: www.studiosus.com/0269

Weitere Informationen gibt es in Reisebüros oder im Service-Center von Studiosus unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 - 2402 2402 (aus D, A und CH). Internet: www.studiosus.com

Über die Unternehmensgruppe Studiosus

Studiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Die hohe Qualität der Programme, erstklassige Reiseleiter und ständige Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Neben Studienreisen hat Studiosus auch attraktive studienreisenahe Angebote, wie zum Beispiel Eventreisen und Reisen für Singles, im Programm. Im Jahr 2016 reisten rund 100.000 Gäste in mehr als 100 Länder weltweit mit der Unternehmensgruppe Studiosus, zu der auch die im günstigeren Rundreisesegment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo gehört. Der Umsatz erreichte im gleichen Zeitraum ein neues Rekordniveau von 261.887.000 Euro. Insgesamt hat die Unternehmensgruppe Studiosus über 1000 Routen im Programm. Am Firmensitz in München sind derzeit 320 Mitarbeiter beschäftigt, davon 26 Auszubildende. Zudem arbeitet Studiosus mit 570 Reiseleitern weltweit zusammen. Gegründet wurde das Familienunternehmen am 12. April 1954. Internet: www.studiosus.com

Pressekontakt:

Original-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuell