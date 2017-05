Stuttgarter Nachrichten: Anschlag in Manchester

Stuttgart (ots) - Bei aller Bestürzung, bei allem Grauen wird auch nach diesem Anschlag nichts anderes übrig bleiben, als noch wachsamer zu sein als bisher, ohne dass irgendjemand genau erklären könnte, wo die Wachsamkeit beginnt und wo sie endet. Es wird nichts übrig bleiben, als das Leben weiter zu leben. Es kann keine Alternative sein, Konzerte, Sportveranstaltungen oder Volksfeste aus Furcht vor Anschlägen zu meiden. Es bleibt nichts anderes übrig, als mit den Angehörigen der Opfer zu trauern. Die große Welle an Hilfsbereitschaft, die die Konzertbesucher in Manchester erfahren haben, sie ist immerhin ein kleiner Lichtblick in einer trostlos scheinenden Welt.</p>

