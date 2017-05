Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Aufstieg des VfB

Stuttgart (ots) - Was für eine Explosion der Gefühle! Geschafft, Aufstieg! Eine Mannschaft im Rausch des Sieges, die Fans aus dem Häuschen. Die Stadt versinkt im Jubel aus Weiß und Rot. Der VfB Stuttgart ist nach einer Ehrenrunde durch die zweite Liga wieder dort, wo er hingehört: in der Premiumklasse des deutschen Fußballs. Der Stolz schwäbischer Fußballseelen misst sich erneut mit den Großen der Branche. Und das ist gut so. Stuttgart und die Region sind erstklassig in Technik, Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft. Da passt es wie der Ball zum Spiel, wenn das sportliche Aushängeschild mit den Besten Schritt halten kann. Doch bei aller Euphorie: Die eigentliche Arbeit beginnt erst jetzt. Der Aufstieg ist das eine, den sportlichen Erfolg zu festigen, das andere.

Pressekontakt:

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell