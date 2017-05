Stuttgarter Nachrichten: Türkei/Geheimdienst/Stuttgart

Stuttgart (ots) - In Stuttgart stehen rund 30 Namen unbescholtener Bürger auf einer Liste des türkischen Spitzeldienstes - etwa die Hälfte Bundesbürger. Sie werden von der türkischen Regierung allein schon deswegen mit dem niedergeschlagenen Juli-Putsch in Verbindung gebracht, weil ihre Nähe zur Bewegung des im amerikanischen Exil lebenden Predigers Gülen ausreicht, pauschal denunziert und unter Terrorverdacht gestellt zu werden. Im Südwesten sind es über 100 Namen. Das zeigt: Die Türkei versucht, die Kritiker des autokratischen Erdogan-Kurses auch in Deutschland mundtot zu machen. Sie will einschüchtern und verunsichern. Das aber darf, das wird ihr nicht gelingen.

