Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Internationalen Trickfilmfestival in Stuttgart

Stuttgart (ots) - Animation ist Gold wert - das ist die eigentliche Botschaft eines Festivals, dessen Protagonisten mit künstlichen Realitäten und künstlicher Intelligenz so selbstverständlich jonglieren, als sei vieles schon erreicht. Tatsächlich aber läuft die Diskussion über das individualisierte optische 3-D-Alltagserleben (mit der Möglichkeit, altersbedingten Einschränkungen entgegenzuwirken), den automatisierten Straßenverkehr oder auch die Alltagsanwendung des am Karlsruher Institut für Technologie jüngst präsentierten 3-D-Glasdrucks erst an. Hinter den künstlichen Bildwelten des Animationsfilmes wie des Boom-Bereiches Fernsehserie und des für den Gesamterfolg unverzichtbaren Spektakelkinos stehen Firmen, die ebenso Straßenzüge, Städte und Welten am Rechner entstehen lassen wie sie jede Oberfläche zur Informationsübermittlung nutzbar machen. Und nicht nur bei einem Unternehmen wie Mackevision in Stuttgart bedingen sich technologische Sprünge im Bereich filmischer Spezialeffekte und in der Zuarbeit für die automobile Zukunft.

