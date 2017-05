Stuttgarter Nachrichten: Ein Jahr Grün-schwarze Koalition

Stuttgart (ots) - Kommentar zu An Warnern hat es nicht gemangelt: Eine Koalition aus Grünen und CDU werde in Baden-Württemberg nicht funktionieren. Nie und nimmer wird sie zum echten Bündnis, schallte der große, laute Chor der Skeptiker. In beiden Landtagsfraktionen, in beiden Parteien - und weit darüber hinaus. Er sieht sich widerlegt nach einem Jahr des gemeinsamen Regierens. Geräuscharmut und ein unaufgeregtes Miteinander sind Markenzeichen der zweiten von Winfried Kretschmann geführten Regierung. Hier zahlt sich aus, dass beide Partner gleich zu Beginn drei Dinge richtig gemacht haben. Das Thema Augenhöhe hat es zwischen ihnen nie gegeben, sie ist halt da.

