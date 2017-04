Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Erdogan

Stuttgart (ots) - Erdogans Sieg ist kein Einschnitt in die europäisch-türkischen Beziehungen. Er ist ein Trennschnitt. Das ist umso bitterer und enttäuschender, weil es gerade in Deutschland eine große Mehrheit der Auslandstürken gibt, die Erdogan diesen Weg mit ihren Jastimmen trotz seiner medienmächtigen Manipulationen, trotz aller Ausgrenzung und Kriminalisierung politisch Andersdenkender gepflastert haben. Rede man nicht drum rum: Ihre Erdogan-Hysterie ist zuallererst ein Zeichen nationalistischer Verblendung und in der Regel kein Hilferuf von ausgegrenzten Doppelpass-Opfern einer misslungenen deutschen Integrationspolitik.

