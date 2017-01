Stuttgarter Nachrichten: geplantes Gesetz zur Lohngleichheit

Stuttgart (ots) - Das neue Gesetz ändert weder etwas an der unterschiedlichen Bezahlung noch an deren Ursachen. Es kann sogar dazu führen, dass Deutschland sich noch weiter vom Ziel der Lohngleichheit entfernt - kann die Politik doch behaupten, sie habe bereits weitreichende Schritte unternommen. Wer aber den Teufelskreis aus geringerem Grundgehalt und kürzerer Arbeitszeit durchbrechen will, muss endlich dafür sorgen, dass die Erziehung von Kindern für die Familien kein organisatorischer Drahtseilakt mehr ist. Längere Öffnungszeiten von Kitas würden für die Lohngleichheit weit mehr bringen als ein neuer Auskunftsanspruch.

